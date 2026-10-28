Эксперт Мохов: гостиница не вправе взыскать ущерб, если гость не согласен с претензиями

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Гостиница не вправе принуждать постояльца оплачивать ущерб, если тот не согласен с предъявленными претензиями. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, комментируя сообщения о новой схеме обмана туристов в отелях Египта.

Как сообщал Mash, недобросовестные отельеры действуют следующим образом: одиноким женщинам с детьми перед выездом выставляют счета за якобы разбитые телевизоры. Пострадавших от обмана уже минимум 10. Одной россиянке с тремя детьми в Хургаде за пять минут до отъезда насчитали 850 долларов за битые пиксели на плазме, которую даже не включали, и не выпускали без оплаты.

"(Администрация гостиницы. – Прим. ред.) не имеет права удерживать личные документы или препятствовать выезду, когда возник спор относительно размера и предмета ущерба – он должен решаться в суде", – подчеркнул эксперт.

По словам Мохова, недобросовестные претензии со стороны гостиниц встречаются, но достаточно редко. Чаще постояльцам действительно приходится возмещать ущерб за разбитую посуду, сломанную технику или испорченную мебель.

Эксперт отметил, что в отелях обычно есть прейскурант с указанием стоимости поврежденных предметов, однако наличие такого документа не освобождает гостиницу от необходимости доказывать обоснованность своих требований.

"Были случаи, когда решение оказывалось в пользу потребителей: выставлялся счет за разбитое зеркало или сломанный светильник, но размер ущерба не был доказан. Выяснялось, что сумма взята с потолка, ничем не подтверждена и нет доказательств, что именно постоялец оказался причиной ущерба", – рассказал Мохов.

При этом за границей отстаивать свои права сложнее. Иностранные гостиницы находятся в юрисдикции своих государств, поэтому даже решение российского суда о возврате денег может оказаться трудно исполнить.

Эксперт вспомнил случай, когда в дорогом пятизвездочном отеле туристам выставили счет почти на 2 тысячи долларов за разбитые светильники. Чтобы путешественники смогли уехать, пришлось обращаться к представителю консульской службы.

При заселении Мохов рекомендовал обращать внимание на состояние номера и сразу сообщать персоналу о повреждениях. Если на зеркале есть трещины, техника не работает или сломаны предметы в ванной, недостатки стоит зафиксировать на фото или видео. При этом туроператор не отвечает за повреждение имущества гостиницы, но его представитель может помочь связаться с полицией или консульской службой, если возник конфликт или туристам угрожают.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор поможет туристам взыскать деньги с туроператоров, которые отказываются возвращать средства за отмененные туры. Управление ведомства по Москве принимает письменные заявления о защите прав группы потребителей и на их основании помогает готовить коллективные иски в суд.

Для обращения нужно приложить копии договора, документов об оплате, претензии, отправленной туроператору ценным письмом с описью вложения, отчета об отслеживании и паспорта.