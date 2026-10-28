На Пхукете арестован гражданин Таиланда, ударивший россиянина арматурой

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В Таиланде арестовали местного жителя, который напал с арматурой на российского туриста на Пхукете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию таиландской островной провинции.

Меру пресечения избрал суд провинции Пхукет – постановление об аресте он вынес 27 октября. Тайца обвиняют в нападении на иностранного туриста из России: россиянину причинены телесные повреждения, а его транспортному средству – материальный ущерб.

Конфликт произошел 26 октября. Таец подрезал автомобиль россиянина, тот подал звуковой сигнал, после чего лихач напал на водителя.

Портал Thaiger, ссылаясь на следствие и видеозапись свидетеля, переданную полиции и таиландским телеканалам, указал, что из пикапа вышли пять человек – четверо мужчин и одна женщина.

Водитель, которого позже опознали как 25-летнего жителя провинции Сонгкла, достал из кузова кусок арматуры и ударил россиянина по правой руке – в этот момент водительская дверь "Мерседеса" была открыта. Тем же куском арматуры он нанес удар по лобовому стеклу, после чего россиянин закрыл дверь и покинул место происшествия.

Пострадавший, которому тоже 25 лет, обратился в полицию сразу после нападения. Подозреваемого нашли в короткие сроки – помогли записи камер наблюдения и видео, снятое очевидцем.

Ранее трое неизвестных на мотоциклах напали на российского туриста в Паттайе и забрали его сумку с деньгами и документами. Мужчину избили, после чего его доставили в больницу. Отмечается, что россиянину оказали необходимую помощь.