49 спортивных объектов возведут в столице до 2029 года

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

49 спортивных объектов планируют возвести в Москве с 2027 по 2029 год включительно. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, 41 объект из 49 построят на средства инвесторов. В 9 округах города появятся новые ледовые арены, бассейны и многофункциональные комплексы. 13 сооружений возведут на северо-западе столицы, еще 10 – в Троицком и Новомосковском административных округах.

В Коммунарке появится мультиспортивный центр и футбольный манеж. Фасады будут сочетать белые и терракотово-красные панели, а также панорамные окна. За счет естественного света горожанам будет удобнее тренироваться.

В мультиспортивном центре запланированы залы для баскетбола, волейбола, велотренировок, тенниса и бадминтона, а также тренажерный зал. В футбольном манеже будет поле, трибуны, помещения для тренировок и отдыха. Рядом на улице обустроят общественные пространства, где можно будет спокойно провести время и оставить велосипед на специальной парковке.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что спортивный комплекс с тремя бассейнами появится в Зябликове в 2028 году. Здание площадью свыше 4,4 тысячи квадратных метров возведут на Воронежской улице. Внутри будут зоны для тренировок и общественные пространства.