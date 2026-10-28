Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 11:30

Спорт

49 спортивных объектов возведут в столице до 2029 года

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

49 спортивных объектов планируют возвести в Москве с 2027 по 2029 год включительно. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, 41 объект из 49 построят на средства инвесторов. В 9 округах города появятся новые ледовые арены, бассейны и многофункциональные комплексы. 13 сооружений возведут на северо-западе столицы, еще 10 – в Троицком и Новомосковском административных округах.

В Коммунарке появится мультиспортивный центр и футбольный манеж. Фасады будут сочетать белые и терракотово-красные панели, а также панорамные окна. За счет естественного света горожанам будет удобнее тренироваться.

В мультиспортивном центре запланированы залы для баскетбола, волейбола, велотренировок, тенниса и бадминтона, а также тренажерный зал. В футбольном манеже будет поле, трибуны, помещения для тренировок и отдыха. Рядом на улице обустроят общественные пространства, где можно будет спокойно провести время и оставить велосипед на специальной парковке.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что спортивный комплекс с тремя бассейнами появится в Зябликове в 2028 году. Здание площадью свыше 4,4 тысячи квадратных метров возведут на Воронежской улице. Внутри будут зоны для тренировок и общественные пространства.

Собянин: спорткомплекс "Олимпийский" станет уникальным архитектурным объектом

Читайте также


спортстроительствогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика