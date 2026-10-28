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28 октября, 11:21

Технологии

Работу мобильного интернета могут ограничить в Москве 28 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мобильный интернет могут временно отключить в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) 28 октября с 11:30. Это связано с обеспечением безопасности во время проведения форума "Россия – Африка", сообщило Минцифры России.

В ведомстве отметили, что сервисы и сайты из "белого списка", а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме.

Ограничения возможны и в четверг, 29 октября. Они начнут действовать с 09:30.

Помимо этого, в центре Москвы ограничили движение транспорта в связи с форумом. Водители не могут проехать по улицам Варварке и Ильинке, Новоарбатскому мосту в сторону центра.

Кроме того, движение в том числе перекрыто на съезде с Профсоюзной улицы на внутреннюю сторону МКАД и на съезде с Софийской набережной на улицу Балчуг. Горожанам и гостям столицы рекомендовали пользоваться метро для поездок в центр.

Также изменился график движения автобусов. Некоторые маршруты сократили, другие работают только на определенных участках.

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