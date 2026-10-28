Юрист Петропольский: владельцам шумных попугаев грозит штраф за крики птиц по ночам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Владельцам громких попугаев, которые мешают соседям спать по ночам, может грозить административная ответственность. Об этом изданию "Абзац" рассказал юрист Алексей Петропольский.

Он пояснил, что, согласно закону, владельцы животных обязаны соблюдать права жильцов дома, в том числе право на тишину. Например, в Москве нарушение тишины в период с 23:00 до 07:00 может привести к предупреждению или штрафу от 1 до 2 тысяч рублей. В других регионах, где есть аналогичные законы, заплатить придется от 500 до 5 тысяч рублей.

Петропольский отметил, что, если попугай закричит один раз, хозяин может избежать ответственности. Однако, если птица шумит каждую ночь, соседи могут записать аудио и видео, собрать коллективные жалобы и обратиться к участковому. В случае регулярных нарушений есть возможность через суд потребовать обязать владельца соблюдать тишину и выплатить компенсацию морального вреда.

Ранее юрист Екатерина Нечаева напомнила россиянам о штрафах от 1 до 3 тысяч рублей за шумную уборку в ночное время. Соседи могут пожаловаться на использование пылесоса, стиральной и посудомоечной машин, миксера или блендера. В то же время уголовной ответственности за подобные действия не предусмотрено.

