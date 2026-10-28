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28 октября, 11:19

Происшествия

МВД РФ пресекло работу криптообменников организаторов продажи наркотиков в даркнете

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Сотрудники полиции остановили деятельность пяти криптообменников и форума, которыми пользовались организаторы даркнет-маркета по продаже наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Работа всех этих сервисов пресечена моими коллегами из ГУНК МВД России во взаимодействии со следователями Следственного департамента МВД России", – подчеркнула она.

Собственные обменники организаторам наркоплощадки были нужны, чтобы превращать криптоактивы, полученные от преступной деятельности, в обычные деньги. На форуме, помимо обсуждения работы маркета, реализовывались запрещенные вещества.

На платформах применялись современные технологические решения для обеспечения анонимности клиентов. Однако, по словам Волк, это не помешало полицейским получить сведения о более чем 185 тысячах операций по обмену криптовалюты.

С августа 2025 года задержаны пятеро подозреваемых – модераторов даркнет-форума. Следователь предъявил им обвинение по статье "Организация преступного сообщества". Все фигуранты арестованы.

"В ходе обысков изъяты компьютерная техника, документы, денежные средства, криптовалюта, а также записи и иные предметы, имеющие доказательственное значение", – сказала представитель ведомства.

Продолжаются мероприятия, направленные на установление и задержание всех руководителей и участников преступного сообщества, в том числе использовавших ликвидированные сервисы.

Ранее в ТиНАО росгвардейцы задержали мужчину, у которого в рюкзаке нашли почти 400 граммов наркотического вещества. Задержанный – 47-летний уроженец Свердловской области. Он сознался, что наркотик планировал расфасовать для дальнейшего сбыта. Подозреваемого передали полицейским для разбирательства.

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