Полиция нашла 6,3 кг сильнодействующих веществ в двух квартирах на востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полицейские в Москве изъяли из незаконного оборота 6,3 килограмма сильнодействующих веществ, обнаруженных в арендованных квартирах на 16-й Парковой и Сахалинской улицах. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

В ходе обысков правоохранители нашли 2 419 капсул с прегабалином общей массой около 870 граммов, 24 таблетки трамадола, 538 флаконов с тропикамидом общей массой около 5,5 килограмма, а также упаковочные материалы.

Задержаны две женщины и мужчина в возрасте от 30 до 44 лет. Они распространяли вещества через почтовые отправления и при личных встречах, заявили в ведомстве.

"Фигуранты организовали канал сбыта сильнодействующих веществ на территории столицы. Злоумышленники арендовали квартиры, где хранили товар, фасовали его и делали закладки", – говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьей – запрет определенных действий.

Ранее в ТиНАО росгвардейцы задержали мужчину, у которого в рюкзаке обнаружили почти 400 граммов наркотического вещества. Задержанным оказался 47-летний уроженец Свердловской области. Он признался, что наркотик планировал расфасовать для дальнейшего сбыта. Подозреваемый передан полицейским для разбирательства.