Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 еще не принято

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Владимир Путин еще не решил, будет ли он лично присутствовать на саммите "Большой двадцатки" (G20) в США. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока решение не принято", – сказал представитель Кремля.

Саммит G20 состоится в Майами с 14 по 15 декабря. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Путин самостоятельно решит, стоит ли посетить мероприятие. Он уточнил, что Москва изучит все обстоятельства, связанные с текущей ситуацией.

Российский шерпа G20 Денис Агафонов также отмечал, что решение об участии российского лидера будет принято позже. По его словам, Россия принимала участие практически во всех подготовительных мероприятиях по основным направлениям и планирует и дальше работать в этом формате.

