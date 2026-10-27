Синоптик Голубев: первого снега в Москве в начале ноября не ожидается

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег и ощутимые ночные заморозки в Москве в начале ноября пока не прогнозируются. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Мокрый снег и похолодание, по его словам, возможны ближе к концу ноября – вместе с приходом метеорологической зимы. При этом синоптик подчеркнул, что даже такой сценарий не окончательный: погодные процессы способны резко измениться.

Устойчивого снежного покрова и сильных холодов в столице пока ждать не стоит.

"В начале ноября погода, по предварительным данным, останется относительно теплой", – заключил Голубев.

Он также отметил, что в Новосибирской и Иркутской областях уже идут зимние процессы. В столичном регионе, по словам синоптика, ситуация другая.

Ранее сообщалось, что снег в столице может пойти в первых числах месяца – 6–8 ноября. Однако синоптики подчеркнули, что прогноз будет уточняться по мере приближения к указанным датам.

В целом теплая погода с температурой на 3–4 градуса выше климатической нормы сохранится в Москве до конца октября. Днем воздух будет прогреваться до 9–12 градусов, а ночью температура составит от 2 до 6 градусов.