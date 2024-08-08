Военкор Сладков рассказал о покушении на Поддубного

Фото: телеграм-канал STERNENKO

Военкор ВГТРК Александр Сладков прокомментировал покушение на своего коллегу Евгения Поддубного в Курской области.

Он пожелал журналисту выздоровления, назвав его необычным, позитивным, положительным, умным и профессиональным человеком.

"Мы его любим. Мы его ждем в нашем строю. <...> Я рад, что я говорю это не на поминках, а во здравие", – написал Сладков в своем телеграм-канале.

По его словам, накануне день был особенно тяжелым, когда сказали, что Поддубный погиб. Он подчеркнул, что такую информацию подтвердили многие источники. Уже после этого начали поступать сообщения, что военкор выжил.

"Не всякому человеку выдается побывать на собственных поминках. И не всякий это выдержит. Женя выдержит. Почитает, сколько знакомых и незнакомых людей восприняли трагичную информацию близко к сердцу. Даже представить себе не могу, как тяжело было супруге и маме. Но теперь спасибо тебе, Господи, впереди не мрак прощания, а постепенное выздоровление", – добавил Сладков.

В заключение он отметил, что ранения и гибель – это все иллюстрация того, что репортеры все правильно делают, – они находятся именно там, где положено находиться, то есть в самых острых местах.

Накануне депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о смерти военного корреспондента, после чего некоторые телеграм-каналы начали распространять эту информацию. Позже официальные источники заявили, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона на машину в приграничном районе Курской области. Делягин уже извинился перед военным корреспондентом и его родственниками за свое сообщение.

Журналист получил тяжелые ранения, его госпитализировали, и впоследствии он пришел в сознание.

Поддубного уже доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По словам врача, военкора планируют перевести в реанимацию, а также перепроверить все анализы и исследования. Решение по поводу лечения журналиста будет принято после получения результатов.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что принимаются все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению.

