Три вокзала в Курской области временно закрыты для пассажиров

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Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области временно закрыты для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

При этом движение поездов на всех остальных вокзалах, кроме Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме. В связи с введением временных ограничений на вышеперечисленных вокзалах граждане могут вернуть без дополнительных сборов билеты, в том числе невозвратные. Эта услуга будет доступна для пассажиров составов дальнего следования от и до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский.

"Для обеспечения безопасности движения проводятся дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктажи для персонала", – предупредили в МЖД.

6 августа до тысячи украинских военных пытались захватить территорию Курской области. Но ВС РФ не дали им продвинуться вглубь территории РФ. Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

На фоне этого ВСУ не прекращают атаковать Курскую область, в том числе с использованием дронов, в результате чего уже 34 человека пострадали, в том числе и девять детей. Сейчас они проходят лечение в стационарах. Также в результате украинских обстрелов погибли четыре человека.

В ночь на 8 августа стало известно о тяжелом ранении военкора Евгения Поддубного, полученного из-за атаки дрона ВСУ. Его доставили в местную больницу. Спустя время он пришел в сознание, а днем его привезли в Москву для дальнейшего лечения.

