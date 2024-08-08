Военкор Коц рассказал подробности атаки дрона на машину Поддубного

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Коллеги корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного видели взрыв над его машиной, затем она съехала в кювет и сгорела. Об этом на сайте "Комсомольской правды" рассказал военкор издания Александр Коц.

По его словам, он написал Поддубному, когда ехал в Курск, и получил ответ, что тот находится под Суджей. Позже пришло сообщение от одного из членов съемочной группы, что военкор ВГТРК погиб.

Как отмечает в своем репортаже Коц, он встретил коллег Поддубного – Рубена Меробова и Станислава Еловского – на заправке. На их внедорожнике была разбита фара и повреждено колесо. Они рассказали, что решили заехать в саму Суджу, но на подъезде к въездному кольцу в город раздались автоматные очереди.

"Женька, ехавший впереди, развернул машину, парни – за ним. И вдруг над машиной Евгенича раздался взрыв. Скорее всего – дрон-камикадзе. Это объясняет стрельбу – наши бойцы пытались его сбить. Вероятно, съемочную группу срисовал сверху дрон-разведчик и навел на нее FPV. Машина покатилась в кювет, в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля", – написал Коц.

Он добавил, что джип "полыхал изнутри". Коллеги Поддубного рассказали о произошедшем своему руководству, пояснил Коц, после чего пошла трагичная новость. Позже общий друг сообщил военкору, что Поддубный ранен и доставлен в курскую больницу. По словам журналиста, он был в палате и первым делом спросил о состоянии коллег.

"Вероятно, пока машина кувыркалась после взрыва, Евгенич вывалился из кабины. И парни просто не заметили этого в потемках. Врачи говорят, что его привезли военные. Вероятно, подобрала эвакуационная группа", – заключил Коц.

Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона на машину в приграничном районе Курской области. Он получил тяжелые ранения, его госпитализировали, и впоследствии он пришел в сознание.

Поддубного уже доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По словам врача, военкора планируют перевести в реанимацию, а также перепроверить все анализы и исследования. Решение по поводу лечения журналиста будет принято после получения результатов.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что принимаются все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению.

