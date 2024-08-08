DDoS-атака на ресурсы администрации Курской области отражена

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Специалистам удалось отразить DDoS-атаку на ресурсы администрации Курской области. Об этом министерство цифрового развития сообщает в своем телеграм-канале.

В настоящее время все сервисы работают в обычном режиме.

"Цель злоумышленников – сорвать процесс предоставления социально значимых услуг. Однако хакерам не удалось нанести ущерб инфраструктуре электронного правительства и получить доступ к данным пользователей. Вся информация надежно защищена", – говорится в публикации.

О массированной DDoS-атаке в регионе стало известно днем в четверг, 8 августа. Местные власти сообщали, что многие сервисы вышли из строя и оказались временно недоступны.

В прошлом году преступники совершили более 600 миллионов DDoS-атак на портал "Госуслуги", их удалось отразить.

