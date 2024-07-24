Российские банки подверглись массированной DDoS-атаке из-за рубежа

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Российские банки подверглись DDoS-атаке, которая была спланирована из-за рубежа. Об этом заявили в пресс-службе ВТБ.

"Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров. В настоящий момент сервисы и инфраструктура банка работают в штатном режиме", – передает ТАСС заявление кредитной организации.

По данным банка, сейчас совместно с интернет-провайдерами проводятся мероприятия по сокращению влияния атаки на работу клиентов ВТБ.

В свою очередь, Райффайзенбанк в своем телеграм-канале заявил, что сервисы банка восстановлены и работают штатно после сбоя.

Кроме того, кратковременные проблемы наблюдались при совершении некоторых операций в приложении Газпромбанка, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Однако сейчас онлайн-сервисы банка работают исправно. Также восстановил работу сервисов Альфа-Банк. Клиенты не могли временно войти в приложение и "Альфа-Онлайн" из-за технических работ.

В Сбере Агентству "Москва" сообщили, что сбоев в работе банка зафиксировано не было.

Ранее временно остановилась работа функции покупки билетов на сайте ГМИИ имени Пушкина из-за недоступности банковского эквайринга. В культурном учреждении заявили, что ситуация не зависит от музея. Посетителям напомнили, что в учреждении можно купить билеты в кассах в штатном режиме.