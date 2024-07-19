Маск назвал глобальный технический сбой крупнейшим провалом в IT-сфере

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х назвал глобальный сбой крупнейшим провалом в IT-сфере.

Утром 19 июля произошел масштабный сбой в работе Microsoft. В связи с этим банки и аэропорты столкнулись с проблемами в работе собственных систем.

Позже в корпорации сообщили о постепенном восстановлении ситуации после сбоя. Но пока работа над ликвидацией неполадок не завершена.

При этом сбой не повлиял на работу аэропортов Домодедово и Шереметьево в Москве. Он также не затронул деятельность аэропортов, связи, банковских и иных служб большей части стран Содружества независимых государств. Однако в аэропорту Еревана и Кишинева задерживались несколько рейсов, которые должны были вылететь в Европу.

Глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, осуществлявшего обновление системы, из-за которого произошел глобальный сбой, Джордж Курц сообщил, что информация о клиентах после сбоя находится под защитой.

