Сбои в работе банков и авиакомпаний произошли по всему миру

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Глобальный сбой произошел в работе Microsoft, что отразилось на работе банков и авиакомпаний по всему миру. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Downdetector.

Судя по его информации, поступило 519 жалоб. 36% пользователей жалуются на работу приложения, 33% – сайта, еще 31% испытывают проблемы с авторизацией.

Кроме того, американские компании United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines приостановили полеты из-за проблемы со связью, сообщается на сайте управления гражданской авиации страны. В данный момент нет информации, в чем именно состоит проблема.

Как сообщает телеканал CNN, из-за сбоя программного обеспечения Microsoft авиакомпания Frontier приостановила отправления своих воздушных судов на всей территории Соединенных Штатов. Был отменен 131 рейс, еще 223 были задержаны. Однако некоторые компании, в том числе American Airlines и United Airlines, заявляли, что сбой их не затронул, передает СМИ.

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта приостановил работу из-за технических проблем. Сейчас самолеты не могут ни взлететь, ни приземлиться, пишет газета Bild, ссылаясь на представителя воздушной гавани. По техническим причинам также ожидаются задержки в регистрации пассажиров. По неподтвержденной информации радиостанции RBB, случился массовый сбой сервера и были запущены аварийные системы.

Также турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о сбое в своих информационных системах, из-за которого возникли проблемы с бронированием билетов и регистрацией. Приложение авиакомпании утром 19 июля было недоступно, веб-сайты также не загружаются, заявили РИА Новости в службе поддержки. В компании сказали, что стараются как можно скорее решить проблему.

Сбой затронул и испанские аэропорты. Они столкнулись с инцидентом в компьютерной системе, что может привести к задержкам рейсов, сообщила компания-оператор Aena в соцсети Х. Там уточнили, что работают над решением проблемы. Как отмечает оператор, на данный момент операции проводятся с использованием ручных систем.

Аэропорт Эдинбурга предупредил пассажиров о возможном увеличении времени ожидания из-за сбоя. В соцсети Х воздушная гавань написала, что идет работа по устранению неполадок, сотрудники готовы помочь, если это будет возможно.

Индийская авиакомпания в соцсети Х уточнила, что проблемы с Microsoft Azure повлияли на их системы, что привело к увеличению времени ожидания в контакт-центрах и аэропортах. Пассажиров предупредили об очередях на посадку.

Крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway тоже пострадал от сбоя. Возможны отмены поездов, следует из сообщений четырех компаний в составе группы в соцсети Х. Там указали, что IT-команды активно работают над определением причины.

Также глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, случился в Австралии. Из-за него массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, сообщает австралийский телеканал ABC.

Согласно его информации, сбой в Австралии является частью технических проблем, с которыми сталкиваются компании и учреждения по всему миру. Проблема, как указывает ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft. По данным австралийской газеты WA Today, платежные системы, в том числе и Apple Pay, также пострадали из-за сбоя.

Помимо этого, жители штата Аляска в Соединенных Штатах не могут позвонить в службы спасения, сообщил местный телеканал News Center Fairbanks. Гражданам рекомендовали пользоваться их электронной почтой до восстановления телефонной связи.

Британский телеканал Sky News остановил вещание в прямом эфире из-за сбоя по всему миру. В заявлении телеканала сотрудники принесли свои извинения и выразили надежду на скорее восстановление сигнала.

Причиной глобального сбоя стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе этой ОС, известная как синий экран смерти (BSOD), сообщил американский портал The Verge. Согласно его информации, сбой могло вызвать последнее обновление ПО по безопасности компании CrowdStrike. Устройства и серверы, на которых оно установлено, "отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки".

Ранее сообщалось, что в работе WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской) произошел сбой. Жалобы на мессенджер зафиксировали в Краснодарском крае, Дагестане, Москве, Ростовской области, Волгоградской области, на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Подмосковье, Северной Осетии, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Позже работа приложения была восстановлена.