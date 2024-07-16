Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В приложении "Т-инвестиций" произошел сбой. Пользователям недоступна покупка и продажа ценных бумаг.

При попытке входа на главном экране приложения появляется надпись: "Сервис временно недоступен. Повторите, пожалуйста, позже".

Ранее приложение для банковских операций "Тинькофф Банка", которое 22 мая появилось в магазине приложений App Store, стало недоступно для скачивания. Появившаяся в магазине приложений для устройств на iOS актуальная версия приложения банка фигурировала под названием "Т-Старт".

До этого разработчики предупреждали, что старую программу можно оставить, однако в ней не будет новых сервисов. Указывалось, что новое приложение получило новые функции, стало быстрее работать, однако оно может быть удалено из App Store в любой момент.

