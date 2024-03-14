Группа "Тинькофф" объявила о планах объединиться с Росбанком

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Совет директоров "Тинькофф" предложит акционерам рассмотреть интеграцию в его структуру Росбанка. Об этом сообщил председатель совета директоров "Тинькофф" Алексей Малиновский, заявление приводится на сайте компании.

По его словам, после объединения группа войдет в пятерку сильнейших участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 по размеру кредитного портфеля и топ-5 по общему капиталу банковской группы.

В сообщении подчеркивается, что основным источником финансирования сделки "ТКС Холдинг", которой принадлежит "Тинькофф Банк", планирует сделать допэмиссию своих акций. До 19 миллионов акций могут подвергнуться выкупу.

"Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше", – подчеркнули в "Тинькофф".

До весны 2022 года основным акционером "Тинькофф" был Олег Тиньков (признан в РФ иноагентом), который продал свою долю в TCS Group "Интерросу" Владимира Потанина. В том же году Societe Generale, которая контролировала Росбанк, остановила работу в РФ. Позже компания также продала свои активы структурам Потанина. Последний стал крупнейшим новым собственником ушедших из России компаний.

В декабре прошлого года Владимир Путин разрешил Росбанку купить акции ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других российских компаний, которые принадлежат французскому финансовому конгломерату Societe Generale.

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