Росбанку разрешили приобрести у Societe Generale акции компаний РФ

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Владимир Путин разрешил Росбанку купить акции ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других российских компаний, которые принадлежат французскому финансовому конгломерату Societe Generale. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Росбанку также разрешается купить долю Societe Generale в ТГК-1, "Роснефти", "Татнефти", Новолипецком металлургическом комбинате, "Ростелекоме", "Лукойле", "Северстали", "Юнипро", "Полюсе", "Норникеле", ОГК-2, Мосэнерго, "Транснефти", "Аэрофлоте", "Русснефти", "Газпром нефти" и Магнитогорском металлургическом комбинате.

В 2022 году Societe Generale остановила работу в России, Росбанк принадлежал ей. В мае прошлого года конгломерат закрыл сделку по продаже банка и страхового бизнеса в РФ "Интерросу" Владимира Потанина. Последний стал крупнейшим новым собственником ушедших из России компаний.

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