Путин подписал указ о переходе долей Danone и "Балтика" во временное управление России

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Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone и пивоваренной компании "Балтика", принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Согласно документу, будет расширяется перечень долей в уставных капиталах юридических лиц России, в отношении которых вводится временное управление.

В указе сказано, что в список внесли 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", которой владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион", а также 0,09% – Carlsberg Deutschland GmbH.

Помимо этого, включены акции АО "Данон Россия", которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe. Также акции "Данон Россия", принадлежащие ООО "Данон трейд".

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что французский производитель молочной продукции Danone переименует в России "Активиа" на "АктиБио".

В компании Danone подчеркнули, что продукция "АктиБио" будет производиться по высоким стандартам качества и безопасности. Кроме того, продукция будет обладать теми же вкусовыми характеристиками.

По данным компании, изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки.

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