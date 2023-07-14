Российская компания "Соллерс" выкупила 100% доли японской Isuzu Motors

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Российская автомобилестроительная компания "Соллерс" закрыла сделку по приобретению 100% долей АО "Исузу Рус", после этого она намеревается начать поставлять запчасти для грузовых машин Isuzu. Об этом сообщается на официальном сайте "Соллерс".

"В рамках приобретенного юридического лица группой "Соллерс" будут осуществляться поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и осуществления сервисного обслуживания", – указано в сообщении.

Отмечается, что российская компания планирует перезапустить производство Isuzu, находящееся в Ульяновске.

Ранее СМИ сообщали, что японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил покинуть российский рынок. Отмечалось, что компания намеревалась передать акции филиала, завод и 200 сотрудников "Соллерсу".

Isuzu Motors приостановило свою деятельность в РФ в марте 2022 года. Решение об уходе с рынка РФ в компании связали с ситуацией вокруг Украины, а также прекращением поставок автозапчастей и узлов из-за проблем с логистикой.



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