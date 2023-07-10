Danone переименует бренд "Активиа" в России на "АктиБио"

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Французский производитель молочной продукции Danone переименует в России "Активиа" на "АктиБио", сообщает пресс-служба компании.

"Продукция под брендом "АктиБио" будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях. В составе продуктов "АктиБио" используется тот же эксклюзивный пробиотический штамм бифидобактерий", – говорится в сообщении Danone.

Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки, резюмировали в компании.

В апреле этого года в Danone сообщили о планах отказаться от своих глобальных брендов в РФ. Среди таких брендов называли Activia, Alpro, Actimel и Danone.

До этого в компании заявили о намерении передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. При этом отмечалось, что мировые имена вряд ли перейдут новому владельцу после продажи бизнеса.

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