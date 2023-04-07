В России могут исчезнуть некоторые бренды Danone – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Французский производитель молочной продукции Danone собирается отказаться от своих глобальных брендов в РФ. Об этом со ссылкой на источник на рынке сообщает газета "Известия".

Сообщается, что компания может отказаться от таких имен как Activia, Alpro, Actimel и Danone.

В октябре 2022 года Danone сообщила, что намерена передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков, однако глобальные имена вряд ли перейдут новому владельцу после продажи бизнеса, пишет газета.

"Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка", – заявили газете представители Danone Россия в ответ на вопрос, будет ли производитель выводить международные имена с местного рынка.

Эксперты считают, что для той продукции, что сейчас продается под глобальными брендами, могут быть использованы локальные имена. Например, к молочной продукции "Простоквашино" компания может добавить также йогурты, творожные десерты и прочую продукцию.

Ранее сообщалось, что французский производитель консервированной продукции Bonduelle покинул крупнейшую бизнес-ассоциацию "Русбренд". Прекращение членства в ассоциации может стать первым шагом для ухода с рынка, именно так с российского рынка ушли Nike, Coca-Cola и другие.

Danonе предложил купить инвесторам 75% бизнеса в РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!