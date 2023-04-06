Bonduelle покинула бизнес-ассоциацию "Русбренд" – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Французский производитель консервированной продукции Bonduelle покинул крупнейшую бизнес-ассоциацию "Русбренд" и перестанет платить взносы с 2024 года. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает газета "Известия".

Прекращение членства в ассоциации может стать первым шагом для ухода с рынка, считают его участники. В газете напоминают, что ранее "Русбренд" покинули марки Nike, Coca-Cola и другие из числа тех, что ушли из России.

При этом в Bonduelle заявили, что продолжат работу в России, однако не пояснили, почему покидают профильное объединение. Согласно источникам газеты, Bonduelle уже перенесла свой офис, отвечающий за маркетинг, в Казахстан.

Ранее сообщалось, что поставщик кристаллов Swarovski полностью уйдет из РФ. Продажи приостановили еще год назад, а весь следующий период в компании назвали "бездействующим пребыванием".

До этого об уходе с российского рынка заявила французская компания Legrand.

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