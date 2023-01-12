Кулинарный сервис Cookpad уйдет из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис для обмена кулинарными рецептами Cookpad покинет Россию. Об этом сообщается на сайте российского отделения сервиса.

Отмечается, что сайт и приложение Cookpad, а также российские рецепты станут недоступны в РФ с 31 января.

"До последнего момента мы жили в полной уверенности, что Cookpad не уйдет из России. Но произошло событие, на которое мы повлиять не могли. На днях иностранный офис Cookpad Inc. принял тяжелое решение закрыть Cookpad в России", – говорится в релизе.

В Cookpad пояснили, что российские пользователи уже не могут загружать в сервис новые рецепты. В российском подразделении подчеркнули, что постараются сохранить сообщество и рецепты.

"Это удар и для всего нашего сообщества, и для российской команды, которая на протяжении пяти лет была с вами каждый день. Мы вместе с вами потеряли любимое дело",– говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что производитель телекоммуникационной техники из Швеции Ericsson окончательно покинет Россию. Уточнялось, что всем 400 сотрудникам в РФ оказывается финансовая и социальная поддержка. При этом большинство из них уже находились в оплачиваемом отпуске.

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