Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владелец My.Games покинет российский рынок после выделения бизнеса в новую структуру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Новым обладателем лицензий для издательства игр в России, включая текущие лицензии на ПК-игры от внешних разработчиков, станет компания Astrum Entertainment. Отделившийся российский бизнес также войдет в совместное предприятие с игровой компанией Innova.

"Astrum Entertainment сохранит все текущие команды, вовлеченные в работу с данными проектами", – говорится в сообщении.

My.Games планирует завершить реструктуризацию в течение нескольких месяцев. После этого компания будет работать над международными проектами и усиливать связи с партнерами из Латинской Америки, Индонезии и Индии.

Компания VK объявила о продаже игрового подразделения MY.GAMES управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачаве 27 сентября. Сумма сделки составила 642 миллиона долларов. В дальнейшем VK планирует заняться собственных игровых сервисов под брендом VK Play.



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