Определился претендент на покупку фабрики IKEA в Тихвине

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Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что определился претендент на покупку фабрики шведской компании IKEA в Тихвине.

"Что касается IKEA, принципиально есть претендент, чтобы войти в IKEA. Причем было пять компаний, но определились с одной компанией, с кем будет работать IKEA. Но мы пока не видели окончательных документов", – передает ТАСС его слова.

Он выразил надежду на то, что власти региона смогут в ближайшее время ознакомиться с документацией.

В настоящее время остается открытым вопрос, кто займет торговую площадь, где раньше располагался магазин IKEA, добавил Дрозденко. По его словам, шведская компания не готова идти на компромисс.

Ранее в СМИ сообщили, что приобрести активы IKEA в России могут группа ПИК, организация по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan и АФК "Система".

В марте 2022 года IKEA приостановила работу своих магазинов в России. 15 июня шведская компания объявила о намерении продать все четыре фабрики в России. Кроме того, в стране прекратили ведение розничного бизнеса, распродав товары бренда через официальный интернет-магазин.

Сообщалось, что бывшим сотрудникам компании IKEA поможет трудоустроиться центр занятости "Моя работа". Бывших сотрудников IKEA ждут в коммерческих и государственных компаниях из сферы общественного питания, логистики, финансов, туризма, здравоохранения и IT.

"Актуальный репортаж": сотрудники фабрик IKEA в РФ потребовали от компании компенсацию

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