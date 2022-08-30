Центр "Моя работа" поможет трудоустроиться бывшим сотрудникам IKEA

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Центр занятости "Моя работа" поможет трудоустроиться бывшим сотрудникам компании IKEA, подобрав для них соответствующие их квалификации и опыту вакансии. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Первый замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова рассказала, что у центра уже есть готовые решения.
"Для трансфера персонала служба занятости проработала стратегии перехода в стабильные организации, готовые уже сейчас принять опытных специалистов этой компании. Мы отобрали вакансии под профили всех сотрудников, начиная от предложений для работников ретейла и сферы общественного питания и заканчивая узкопрофильными менеджерскими позициями в сервисной индустрии и финансовом секторе", – подчеркнула Александрова.
По ее словам, в рамках этого проекта центр создал лендинговую страницу, интерактивные мейлеры и буклеты с актуальными вакансиями. Бывших сотрудников IKEA ждут в коммерческих и государственных компаниях из сферы общественного питания, логистики, финансов, туризма, здравоохранения и IT.
Гражданам, в частности, предлагают вакансии администраторов торгового зала, продавцов-консультантов, кассиров, поваров, пекарей, вожатых, социальных работников, юристов и бухгалтеров.
Центр также может предложить бывшим сотрудникам IKEA различные тренинги и мастер-классы, где участники узнают тенденции рынка труда и научатся правильно составлять конкурентоспособное резюме. Желающие сменить специальность или повысить квалификацию могут бесплатно пройти курсы дополнительного профессионального образования или открыть собственное дело на площадке центра.
В марте 2022 года IKEA приостановила работу своих магазинов в России. 15 июня стало известно, что компания намерена продать все четыре свои фабрики в стране. При этом отмечалось, что речь идет не об уходе с рынка, а о сокращении масштабов бизнеса.
В середине августа IKEA заявила о ликвидации управлявшей магазинами сети в России фирме "Икеа дом".
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