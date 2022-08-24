IKEA планирует вернуться на российский рынок в течение двух лет – СМИ

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Шведский производитель мебели IKEA не собирается продавать свой бизнес в РФ и планирует вернуться на российский рынок в течение двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления", – сказал собеседник агентства.

По его словам, склады и магазины компании будут закрыты до ее возвращения. При этом не исключена продажа заводов. Если это произойдет, то за IKEA будет сохранено право в будущем производить продукцию по договорным ценам.

Также источник агентства отметил, что в России на IKEA продолжат работать примерно 700 человек. Простаивающие сейчас помещения компании со следующего года могут быть сданы в аренду, добавил он.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. С конца июня компания стала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу перед уходом с российского рынка. Она завершилась 15 августа. Спустя сутки стало известно, что шведы ликвидировали компанию "Икеа дом", которая управляла магазинами сети в России.

