IKEA ликвидировала управлявшую магазинами сети в РФ компанию

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Шведская компания IKEA заявила о ликвидации управлявшей магазинами сети в России фирме "Икеа дом". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

В марте 2022 года IKEA приостановила работу своих магазинов в России. 15 июня стало известно, что компания намерена продать все четыре свои фабрики в стране. Также шведы планируют сократить штат розничных магазинов и непосредственно производств. При этом отмечалось, что речь идет не об уходе с рынка, а о сокращении масштабов бизнеса.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин. А 15 августа компания объявила о ее завершении.

При этом в компании подчеркнули, что оформленные до окончания продаж заказы буду обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

