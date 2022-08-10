Завод IKEA в Тихвине возобновит работу с 1 сентября

Фото: facebook.com/blinow61
Завод "ИКЕА Индастри Тихвин" в Ленинградской области планирует возобновить работу с 1 сентября. Об этом заявил профсоюз предприятия в своей официальной группе в соцсети "ВКонтакте".
"С 1 сентября "ИКЕА Индастри Тихвин" возобновляет работу. Будут работать две смены, неделя через неделю. Оплата – 90% от оклада. В таком режиме предприятие будет, ориентировочно, работать до нового года", – говорится в сообщении.
При этом покупателя на предприятие еще не нашли. Для запуска производства уже готовится техника.
Однако правительство Ленинградской области не получило соответствующего уведомления. Отмечается, что власти должны получить письмо с предупреждением о возобновлении работы и сведениями о том, сколько работников будут выведены из простоя.
15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.
В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин в связи с прекращением деятельности на территории России. Она закончится 15 августа.
С 2000 года на территории России работали 26 магазинов сети. В это число входили как полноценные гипермаркеты, так и студии и магазины городского формата.
Шведская компания IKEA завершит распродажу 15 августа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: