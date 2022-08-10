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Экономика

18:26

Завод IKEA в Тихвине возобновит работу с 1 сентября

экономика

Фото: facebook.com/blinow61

Завод "ИКЕА Индастри Тихвин" в Ленинградской области планирует возобновить работу с 1 сентября. Об этом заявил профсоюз предприятия в своей официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

"С 1 сентября "ИКЕА Индастри Тихвин" возобновляет работу. Будут работать две смены, неделя через неделю. Оплата – 90% от оклада. В таком режиме предприятие будет, ориентировочно, работать до нового года", – говорится в сообщении.

При этом покупателя на предприятие еще не нашли. Для запуска производства уже готовится техника.

Однако правительство Ленинградской области не получило соответствующего уведомления. Отмечается, что власти должны получить письмо с предупреждением о возобновлении работы и сведениями о том, сколько работников будут выведены из простоя.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин в связи с прекращением деятельности на территории России. Она закончится 15 августа.

С 2000 года на территории России работали 26 магазинов сети. В это число входили как полноценные гипермаркеты, так и студии и магазины городского формата.

Шведская компания IKEA завершит распродажу 15 августа

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