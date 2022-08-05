IKEA расширила зону доставки на 10 городов России, где нет магазинов компании

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Шведская сеть магазинов IKEA, устроившая распродажу, расширила зону доставки на 10 городов России, в которых нет ее торговых точек. Об этом говорится на сайте ретейлера.

Теперь товары компании доставляют в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

Ранее доставка осуществлялась только в города, где есть магазины IKEA, в частности в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самару и Уфу.

По информации ТАСС, онлайн-распродажа стоков магазинов IKEA продолжится и на ближайших выходных. Последние две недели распродажа прерывалась на выходные дни. На этой неделе сайт будет доступен в субботу и воскресенье.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин в связи с прекращением деятельности на территории России.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

С 2000 года в РФ начали работать 26 магазинов сети. В это число входят как полноценные гипермаркеты, так и студии и магазины городского формата.

