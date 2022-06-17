На Wildberries можно будет купить товары от российских поставщиков IKEA

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На Wildberries для покупки будут доступны мебель и аксессуары для дома от отечественных поставщиков IKEA.

"Российские поставщики IKEA смогут воспользоваться программой поддержки от Wildberries и переориентировать свои каналы продаж в сегмент онлайн", – рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Кроме того, Wildberries предлагает поставщикам IKEA низкую торговую комиссию – от 8% в зависимости от категории товара и модели продаж.

Ранее IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. Компания запланировала поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников.

Также появилась информация, что товары шведской компании IKEA стали доступны на "Яндекс.Маркете" и Ozon. Специалисты маркетплейсов проверяют такие предложения для безопасности покупателей.

Отмечалось, что на сервисе "Яндекс.Маркета" желающие могут приобрести мебель, предметы декора и посуду IKEA, на Ozon – предметы обихода.