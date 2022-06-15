В IKEA подтвердили поиск возможных покупателей бизнеса в России

Фото: depositphotos/blinow61

Сеть мебельных магазинов IKEA подтвердила, что уже приступила к активному поиску потенциальных покупателей своего бизнеса в России.

"Пока мы не располагаем подтвержденными деталями (о продаже российского бизнеса. – Прим. ред.), так как только приступили к процессу поиска подходящих покупателей наших производственных активов в России", – передает ТАСС слова представителя шведской компании Хеены Сайни.

Кроме того, российские компании уже проявили интерес к покупке заводов IKEA в Новгородской области. Предприятия смогут возобновить работу уже через 2–3 месяца под управлением нового собственника. Глава региона Андрей Никитин рассказал об этом РИА Новости.

"На территории Новгородской области расположены два из четырех заводов IKEA в России. На нас уже выходили российские инвесторы, люди, которые интересуются этими предприятиями. Я нисколько не сомневаюсь в том, что эти заводы продолжат свою работу, но уже с новым собственником. Любой инвестор, который придет, получит нашу поддержку", – заявил губернатор.

Ранее IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. Компания запланировала поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников.

Также появилась информация, что товары шведской компании IKEA стали доступны на "Яндекс.Маркете" и Ozon. Специалисты маркетплейсов проверяют такие предложения для безопасности покупателей.

Отмечалось, что на сервисе "Яндекс.Маркета" желающие могут приобрести мебель, предметы декора и посуду IKEA, на Ozon – предметы обихода.