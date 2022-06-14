Место IKEA могут занять отечественные производители – маркетологи

В связи с приостановкой деятельности шведской компании IKEA ее место могут занять другие производители. Среди них – сеть Candellabra. Она включает в себя магазины дизайнерской мебели и товаров для дома от российских производителей, которые не зависят от поставок из-за границы.

При этом Candellabra не единственная альтернатива IKEA. Как подчеркивают маркетологи, у российских производителей есть достаточно хорошие перспективы: технологии и люди на сегодняшний день для этого также имеются.

Кроме того, по словам экспертов, компания IKEA использовала мощности российских производителей. Они и являются поставщиками этой сети, поэтому можно говорить о перенаправлении финансовых потоков от одних к другим.

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