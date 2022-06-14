Песков сообщил о готовности западных компаний возобновить работу в России

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Многие западные компании заявляют, что готовы при появлении возможности возобновить работу в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Многие компании из стран Запада – стран ЕС, США, Канады – они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под беспрецедентным давлением они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть. Но при этом нам они говорят, что при первой возможности хотели бы вернуться", – приводит слова представителя Кремля "Интерфакс".

Песков добавил, что представители иностранного бизнеса уже сообщили о планах участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Однако они находятся "под прицелом недоброжелателей с коллективного Запада, которые выкручивают руки, угрожают, шантажируют".

Пресс-секретарь президента напомнил, что существуют не только инвесторы из США и стран ЕС, но также из государств Ближнего Востока, Китая, Индии, Индонезии, Филиппин и так далее. Они заинтересованы в сотрудничестве и будут принимать активное участие в форуме.

Представитель Кремля подтвердил, что "по мере необходимости" Владимир Путин будет проводить встречи с российскими и зарубежными инвесторами в рамках ПМЭФ.

Петербургский экономический форум пройдет 15–18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате. Российский лидер будет говорить о влиянии антироссийских санкций на мировую экономику.

По словам Пескова, ПМЭФ посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, однако он будет не единственным зарубежным лидером.

