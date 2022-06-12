На ПМЭФ, помимо Токаева, приедут и другие иностранные лидеры – Песков

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В работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), помимо президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, примут участие и другие зарубежные лидеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Токаев официально подтвердил свое намерение принять участие в ПМЭФ.

"Мы очень признательны нашим казахстанским друзьям, партнерам и союзникам за это участие", – сказал Песков, отметив, что другие участники "тоже будут".

Представитель Кремля не стал называть конкретных имен, но уточнил, что речь идет о главах правительств и государств.

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате.