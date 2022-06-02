Прямая линия с Путиным пройдет после ПМЭФ, но точных дат нет – Песков

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится", – сказал Песков.

Петербургский экономический форум пройдет 15–18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня в очном формате.

Ранее Песков заявил, что точные сроки послания главы государства Федеральному собранию пока не утверждены. Он отметил, что до конца года еще есть время.

В последний раз Песков отвечал на вопрос о дате оглашения послания президента РФ Федеральному собранию 17 мая, отметив, что оно состоится в этом году.