Точные сроки послания президента РФ Федеральному собранию еще не установлены – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точные сроки послания главы государства Федеральному собранию пока не утверждены.

"Нет, президент в данном случае соблюдает все установленные Конституцией сроки, он должен в течение года выступить", – приводит РИА Новости его слова.

Песков отметил, что до конца года еще есть время.

В последний раз Песков отвечал на вопрос о дате оглашения послания президента РФ Федеральному собранию 17 мая, отметив, что оно состоится в этом году.