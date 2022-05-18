Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ в очном формате – Песков

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Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня в очном формате. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какие еще будут встречи, будем смотреть по ситуации, но подготовка сейчас идет, она вступает в финальную стадию", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что дата выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию РФ пока не определена, однако его планируется провести в этом году.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ожидает прибытия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2022 году. Он подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений РФ и Казахстана, отметив рост взаимной торговли.