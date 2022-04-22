Россия ожидает визита президента Казахстана на ПМЭФ в июне

Россия ожидает прибытия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2022 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Мы подтвердили, что ждем президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года", – сказал Лавров.

Он подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений РФ и Казахстана, отметив рост взаимной торговли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

