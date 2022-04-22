Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа

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Европейские страны в следующем зимнем сезоне могут столкнуться с последствиями, если у них не будет российского газа. Такое мнение выразил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью Ouest-France.

"Последствий этого (санкций против российских энергоресурсов. – Прим. ред.) мы не увидим весной и летом 2022 года, но следующей зимой мы их ощутим", – заверил он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия в перспективе полностью откажется от импорта российских энергоносителей. Она уточнила, что страна намерена прекратить использование российского угля до конца лета и наполовину сократить потребление нефти.

В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что против эмбарго на российский газ выступают Вена, Берлин и Будапешт. Политик отметил, что Австрия тоже хочет снизить зависимость от российского газа, но для этого потребуется время.

Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

