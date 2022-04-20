Германия полностью откажется от российских энергоносителей – МИД ФРГ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия в перспективе полностью откажется от импорта российских энергоносителей.
"Мы в прошлом как раз в этой области (энергетики. – Прим. ред.) совершили ошибки, но мы не можем это вернуть обратно, но мы должны сейчас еще больше снизить наш импорт российских энергоносителей", – приводит слова Бербок телеканал Die Welt.
Она уточнила, что Германия намерена прекратить использование российского угля до конца лета. Также, по словам Бербок, к этому сроку страна сможет наполовину сократить потребление нефти из России, а к концу года – отказаться полностью.
"Затем следует газ, а именно, согласно общему европейскому графику", – сказала Бербок, отметив, что в отказе от энергоносителей из РФ заключается общая сила единой Европы.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что против эмбарго на российский газ выступают Вена, Берлин и Будапешт. Политик отметил, что Австрия тоже хочет снизить зависимость от российского газа, но для этого потребуется время.
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