Канцлер Австрии назвал страны, выступившие против эмбарго на российский газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что против эмбарго на российский газ выступают Вена, Берлин и Будапешт.
"С другой стороны, Австрия на стороне других стран – членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу", – сказал Нехаммер в эфире CNN.
Он отметил, что Австрия тоже хочет снизить зависимость от российского газа, но для этого потребуется время. По словам Нехаммера, Еврокомиссия и Совет Евросоюза уже обсуждают запрет поставок нефти, однако вопрос отказа от газа зависит от промышленности стран.
7 апреля представители Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести запрет на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из РФ. За данное решение выступили 413 евродепутатов. Против проголосовали 93 человека.
Глава французского энергетического концерна ENGIE Жан-Пьер Кламадье заявил, что отказ от российского газа оказал бы на экономику Евросоюза масштабное воздействие, которое окажет влияние на европейскую промышленность.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков рассказал, что будет c российским углем после эмбарго ЕС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: