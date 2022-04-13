Канцлер Австрии назвал страны, выступившие против эмбарго на российский газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что против эмбарго на российский газ выступают Вена, Берлин и Будапешт.

"С другой стороны, Австрия на стороне других стран – членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу", – сказал Нехаммер в эфире CNN.

Он отметил, что Австрия тоже хочет снизить зависимость от российского газа, но для этого потребуется время. По словам Нехаммера, Еврокомиссия и Совет Евросоюза уже обсуждают запрет поставок нефти, однако вопрос отказа от газа зависит от промышленности стран.

7 апреля представители Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести запрет на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из РФ. За данное решение выступили 413 евродепутатов. Против проголосовали 93 человека.

Глава французского энергетического концерна ENGIE Жан-Пьер Кламадье заявил, что отказ от российского газа оказал бы на экономику Евросоюза масштабное воздействие, которое окажет влияние на европейскую промышленность.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

