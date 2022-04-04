Макрон сообщил, что новые санкции против РФ могут коснуться нефти и угля

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Новые санкции против России могут коснуться поставок нефти и угля. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции France Inter.

"Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций", – сказал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что в ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов приняли решение о вводе санкций против 120 организаций из России и Белоруссии, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. В ведомстве объяснили, что юрлица из РФ внесены в черный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации.

Международная ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

