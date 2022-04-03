Грузия не планирует вводить санкции против России

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Грузия не будет вводить экономические санкции против России, так как исходит из собственных интересов. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что никто не сможет убедить его поменять позицию.

"Этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа", – цитирует Гарибашвили РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции в отношении России зависят от результатов переговоров с Украиной. Он рассказал, что цель санкций заключается в изменении поведения России. По его словам, их можно будет снять, если будут достигнуты определенные результаты переговоров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

