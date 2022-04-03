Песков назвал введение санкций против Путина переходом грани разумного

Фото: kremlin.ru
Введение санкций в отношении Владимира Путина является переходом грани разумного. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Официальный представитель Кремля отметил, что несколько лет назад не мог представить себе ситуацию, когда начали бы вводить санкции против глав государств.
"После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости", – подчеркнул Песков.
Ранее США ввели санкции против Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Ограничения в отношении Путина и Лаврова ввела и Великобритания.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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