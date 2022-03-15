Россия ввела санкции против президента США Байдена

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Персональные санкции также коснулись бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента США по нацбезопасности Джейкоба Салливана, зампомощника главы Соединенных Штатов по нацбезопасности Далипа Сингха и сына Байдена Хантера.

Кроме того, в стоп-лист внесли директора Агентства по международному развитию Саманту Пауэр, первого заместителя министра финансов Адевейла Адейемо, председателя совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюиса. Россия также ввела санкции против госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

При этом в министерстве добавили, что Россия не отказывается от поддержания официальных связей. Они будут возможны в том случае, если будут отвечать национальным интересам. В МИД отметили, что решать проблемы, вытекающие из статуса определенных лиц, будут в случае необходимости.

"Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", – говорится в сообщении.

В МИД пообещали объявить о расширении этого списка в ближайшее время. По информации министерства, в документ будут включены высшие американские чиновники, военные, бизнесмены и медийные персоны, которые настроены против России или способствуют разжиганию ненависти к стране.

Отмечается, что данные действия направлены на защиту экономики РФ и обеспечение ее устойчивого развития.

Ранее власти США ввели новые санкции в отношении еще 15 российских и белорусских физических лиц. Новые рестрикции затронули представителей российского военного руководства, в частности главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева и нескольких заместителей министра обороны РФ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

