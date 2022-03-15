В МИД рассказали о мерах противодействия антироссийской кампании за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство иностранных дел России продолжит вырабатывать меры противодействия антироссийской кампании, которая развернулась за рубежом. Об этом заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев.
"Мы продолжим вырабатывать действительно меры противодействия той оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских, которая сейчас запущена", – цитирует Андреева РИА Новости.
По его словам, ранее правозащитники не сталкивались с таким уровнем агрессии.
"Но все-таки сейчас что-то совершенно особенное, меры реагирования, выработанные сообща, должны быть особенными", – добавил Андреев.
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Елена Брэнсон ранее заявила, что отношения РФ и США опустились ниже уровня холодной войны.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил убеждение, что власти США де-факто ведут экономическую войну с Россией.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже США и Евросоюз ввели против России целый ряд санкций. В частности, американские власти объявили о запрете на импорт нефти из РФ.
Президент США Джо Байден признал, что такое решение нанесет удар и по американской экономике, однако власти страны считают его необходимым. Он также отметил, что осознает, что европейские страны не смогут присоединиться к этому запрету.
Политолог прокомментировал распространение русофобии в США
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