В Кремле заявили, что США де-факто ведут экономическую войну с Россией

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Власти США ведут экономическую войну с Россией. Такое утверждение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Да, де-факто так и есть", – подчеркнул представитель Кремля.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже США и Евросоюз ввели против России целый ряд санкций. В частности, американские власти объявили о запрете на импорт нефти из РФ.

Президент США Джо Байден признал, что такое решение нанесет удар и по американской экономике, однако власти страны считают его необходимым. Он также отметил, что осознает, что европейские страны не смогут присоединиться к этому запрету.

Позднее Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Кроме того, президент РФ поручил правительству определить страны, в которые будет запрещен ввоз некоторой продукции и сырья. Путин указал, что правительству необходимо выполнить это поручение за два дня.